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مقتل رئيس حكومة أمهرة ومسؤول في محاولة الانقلاب الفاشلة
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت وسائل إعلام رسمية إثيوبية، مقتل رئيس حكومة أمهرة ومسؤول آخر في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في إثيوبيا.
وكان رئيس وزراء إثيوبيا أبى أحمد قد قال إنّ رئيس أركان الجيش الجنرال، سياري ميكونين، أصيب بجروح إثر تعرضه لإطلاق نار.
وأدلى رئيس الوزراء بتصريحه في خطاب ألقاه عبر التلفزيون الوطني وظهر فيه مرتدياً البزة العسكرية.
ولم يعطِ أبي أحمد حينها أي تفاصيل إضافية حول الوضع الصحي لرئيس الأركان.
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