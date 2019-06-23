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مواطن يدهس موظف جمارك بجسر الملك فهد ويلوذ بالفرار
متابعات الخليج 365 - الرياض
دهس مواطن خمسيني بسيارته أحد موظفي الجمارك بجسر الملك فهد ولاذ بالفرار، قبل أن تتمكن أجهزة الأمن من القبض عليه وتحيله لجهات الاختصاص.
وقال المتحدث باسم الهيئة العامة للجمارك علي الجعفري إن الموظف كان يؤدي عمله في بوابة الخروج، وتحرك من موقعه لتوجيه إحدى المركبات، ففوجئ بمركبة قادمة من البحرين تقترب منه وتدهسه.
وأوضح أن متابعات الخليج 365 المتسبب في الحادِث فرّ من الموقع، غير أن الدوريات الأمنية تمكنت من القبض عليه.
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