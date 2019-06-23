2019-06-23

الخطوط السعودية تعلن تغيير مساراتها بعيداً عن الأجواء الإيرانية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الخطوط السعودية، اليوم الأحد، أنها اتخذت إجراءً احترازياً بتغيير مسارات طائراتها إلى بعض الوجهات الآسيوية عبر أجواء الخليج العربي إلى مسارات أخرى بعيدة عن المجال الجوي الإيراني.

وأوضحت الخطوط السعودية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر” أنه لن يكون لهذا التغيير تأثير ملموس على مواعيد مغادرة ووصول هذه الرحلات”.

الجدير بالذكر أن شركة الاتحاد للطيران الإماراتية أعلنت بالأمس، عن تعليق عملياتها في المجال الجوي الإيراني فوق مضيق هرمز وخليج عمان.

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جاء ذلك بعد وقت قصير من إعلان شركات طيران عالمية تعليق رحلاتها فوق الأجواء الإيرانية على خلفية التوتر بين طهران وواشنطن.

وكانت أولى هذه الشركات، الخطوط الجوية الملكية الهولندية التي قالت إنها علقت رحلاتها عبر أجزاء محددة من الأجواء الإيرانية، تلتها شركة “كوانتاس” الأسترالية للطيران، التي أعلنت أنها ستتجنب التحليق في أجواء إيران.

كما علقت شركتا الطيران الألمانية “لوفتهانزا” والخطوط الجوية البريطانية رحلاتهما فوق الأجواء الإيرانية.

فيما أعلنت الشركة البريطانية، أنها ستتفادى أجزاء محددة من المجال الجوي الإيراني، على أن تواصل رحلاتها عبر مسارات بديلة.