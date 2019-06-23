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أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، توافر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والبحرينيين من الجنسين بمسميات: مدير إدارة مكتب الإستراتيجية والتميز المؤسسي، ومدير إدارة النقد والاستثمار، ومدير إدارة المشتريات والتوريد، ومدير إدارة تطوير الأعمال، ومدير إدارة الأمن والسلامة، ومدير إدارة الاتصال المؤسسي.
وأشارت المؤسسة، عبر حسابها، إلى أن التقديم يبدأ اليوم الأحد ويستمر لمدة 3 أسابيع، عبر الموقع الإلكتروني ووفق مجموعة من الشروط.
للسعوديين والبحرينيين .. وظائف شاغرة في المؤسسة العامة لجسر الملك فهدصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-23
أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، توافر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والبحرينيين من الجنسين بمسميات: مدير إدارة مكتب الإستراتيجية والتميز المؤسسي، ومدير إدارة النقد والاستثمار، ومدير إدارة المشتريات والتوريد، ومدير إدارة تطوير الأعمال، ومدير إدارة الأمن والسلامة، ومدير إدارة الاتصال المؤسسي.
وأشارت المؤسسة، عبر حسابها، إلى أن التقديم يبدأ اليوم الأحد ويستمر لمدة 3 أسابيع، عبر الموقع الإلكتروني ووفق مجموعة من الشروط.
23 يونيو 2019 - 20 شوّال 1440
09:04 AM
للجنسين .. يبدأ التقديم اليوم ويستمر 3 أسابيع عبر الموقع الإلكتروني
أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، توافر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والبحرينيين من الجنسين بمسميات: مدير إدارة مكتب الإستراتيجية والتميز المؤسسي، ومدير إدارة النقد والاستثمار، ومدير إدارة المشتريات والتوريد، ومدير إدارة تطوير الأعمال، ومدير إدارة الأمن والسلامة، ومدير إدارة الاتصال المؤسسي.
وأشارت المؤسسة، عبر حسابها، إلى أن التقديم يبدأ اليوم الأحد ويستمر لمدة 3 أسابيع، عبر الموقع الإلكتروني ووفق مجموعة من الشروط.
، للسعوديين والبحرينيين .. وظائف شاغرة في المؤسسة العامة لجسر الملك فهد ،
المصدر : الخليج 365
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