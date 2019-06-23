، للسعوديين والبحرينيين .. وظائف شاغرة في المؤسسة العامة لجسر الملك فهد ،

محمد بن مسعود - الدمام - للجنسين .. يبدأ التقديم اليوم ويستمر 3 أسابيع عبر الموقع الإلكتروني

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، توافر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والبحرينيين من الجنسين بمسميات: مدير إدارة مكتب الإستراتيجية والتميز المؤسسي، ومدير إدارة النقد والاستثمار، ومدير إدارة المشتريات والتوريد، ومدير إدارة تطوير الأعمال، ومدير إدارة الأمن والسلامة، ومدير إدارة الاتصال المؤسسي.

وأشارت المؤسسة، عبر حسابها، إلى أن التقديم يبدأ اليوم الأحد ويستمر لمدة 3 أسابيع، عبر الموقع الإلكتروني ووفق مجموعة من الشروط.

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