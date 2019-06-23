السعودية اليوم / أندية الحي بالشرقية تواصل فعالياتها حتى 25 من شهر ذو القعدة



الدمام 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واس

تواصل أندية الحي التي تنظمها إدارة تعليم المنطقة الشرقية فعالياتها، حتى 25 من شهر ذو القعدة، وذلك لتحقيق رغبات الطلاب والطالبات برؤية تتلاءم مع قيم التنمية، وصقل المهارات في مجالات الحياة المتنوعة، وتنمية قيم العمل التطوعي، وخدمة المجتمع، واستثمار الأوقات الحرة للطلاب والطالبات بالبرامج والأنشطة المتنوعة.

ودعا المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة سعيد الباحص، الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم لمن لديه الرغبة في الاطلاع على برامج وأماكن تلك الأندية، إلى الدخول على منصة حساب إدارة تعليم الشرقية عبر تويتر، مبيناً إن التسجيل متاح ومستمر طيلة الفترة المحددة لمناشط تلك الأندية المتنوعة والجاذبة، التي تستهدف الطلاب والطالبات بمختلف الأعمار ومن جميع مراحل التعليم.

وأضاف الباحص، أن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة قد طبقت الفصل الصيفي للطلاب والطالبات في 13 مدرسة للبنين والبنات، وبلغ إجمالي عدد الطلاب المسجلين بالفصل الصيفي ما يقارب 3 آلاف طالب، في حين بلغ إجمالي عدد الطالبات المسجلات في الفصل الصيفي 3788 طالبة، في حين كان إجمالي عدد الشعب 198 شعبة.

وأشار الباحص، إلى إن الفصل الدراسي الصيفي لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية النظام الفصلي ونظام مقررات، كما إن التسجيل تم وفق آلية أولوية التسجيل للطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم في نظام المقررات، والطلاب الراغبين في الالتحاق بالفصل الصيفي، والطلاب المتعثرين في النظام الفصلي، والطلاب المتأخرين في الخطة الدراسية في نظام المقررات.

// انتهى //

09:28ت م

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