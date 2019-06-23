السعودية اليوم / المؤسسة العامة لجسر الملك فهد تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين



الدمام 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واس

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عن وظائف شاغرة للرجال والنساء، حيث يبدأ التقديم اليوم، ويستمر ثلاثة أسابيع، وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني www.kfca.com.as.

وتضمن الوظائف المعلن عنها مدير إدارة الأمن والسلامة، مدير إدارة الاتصال المؤسسي، مدير إدارة مكتب الإستراتيجية والتميز المؤسسي، ومدير إدارة تطوير الأعمال

ومدير إدارة النقد والاستثمار ومدير إدارة المشتريات والتوريد.

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09:06ت م

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