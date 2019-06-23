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محمد ولد الشيخ الغزواني يفوز برئاسة موريتانيا
متابعات الخليج 365 - متابعة
فاز المرشح الرئاسي الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني برئاسة موريتانيا بعد أن حقق أكثر من 50 في المائة من أصوات الناخبين في الانتخابات الموريتانية.
وألقى الغزواني كلمة لأنصاره يؤكد فيها فوزه بمنصب الرئيس.
يذكر أن الانتخابات الرئاسية في موريتانيا انطلقت بالأمس لانتخاب رئيس جديد للبلاد، تنافس خلالها 6 مرشحين.
وكان المرشح ووزير الدفاع السابق، محمد ولد الشيخ الغزواني، أكثر المرشحين حظاً، وحظي بدعم من قِبل الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز وأحزاب الأغلبية الحاكمة.
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