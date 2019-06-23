محمد ولد الشيخ الغزواني يفوز برئاسة موريتانيا

2019-06-23

متابعات الخليج 365 - متابعة

فاز المرشح الرئاسي الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني برئاسة موريتانيا بعد أن حقق أكثر من 50 في المائة من أصوات الناخبين في الانتخابات الموريتانية.

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وألقى الغزواني كلمة لأنصاره يؤكد فيها فوزه بمنصب الرئيس.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية في موريتانيا انطلقت بالأمس لانتخاب رئيس جديد للبلاد، تنافس خلالها 6 مرشحين.

وكان المرشح ووزير الدفاع السابق، محمد ولد الشيخ الغزواني، أكثر المرشحين حظاً، وحظي بدعم من قِبل الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز وأحزاب الأغلبية الحاكمة.