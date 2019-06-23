الان تتابع الجوازات: تجديد جوازات المواطنات من خلال ولي أمرها والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
اكدت المديرية العامة للجوازات ان تجديد الجواز لأي مواطنة يتم من خلال ولي الأمر (الوالد). وأنه لا يمكن تجديد جواز الطفل لعدم وجود هوية وطنية.
وقالت في ردها على سؤال مواطنة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: ( الاخت الكريمة، يمكن تجديد الجواز لكِ من خلال حساب ولي الامر (والدك) ولا يمكن تجديد جواز الطفل من خلال ابشر لعدم توفر هوية وطنية. كما يمكنك التواصل مع الجوازات حول ذلك .
كانت هذه تفاصيل خبر الجوازات: تجديد جوازات المواطنات من خلال ولي أمرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.