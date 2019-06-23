الجوازات: تجديد جوازات المواطنات من خلال ولي أمرها

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

اكدت المديرية العامة للجوازات ان تجديد الجواز لأي مواطنة يتم من خلال ولي الأمر (الوالد). وأنه لا يمكن تجديد جواز الطفل لعدم وجود هوية وطنية.

وقالت في ردها على سؤال مواطنة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: ( الاخت الكريمة، يمكن تجديد الجواز لكِ من خلال حساب ولي الامر (والدك) ولا يمكن تجديد جواز الطفل من خلال ابشر لعدم توفر هوية وطنية. كما يمكنك التواصل مع الجوازات حول ذلك .