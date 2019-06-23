الان تتابع قريباً.. خدمة السداد بساعات «سامسونج الذكية» في السعودية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: أفادت مصادر أن شبكة مدى للدفع الإلكتروني تعمل حالياً على توفير خدمة السداد بساعات سامسونج الذكية خلال الفترة المقبلة. وأوضحت المصادر أن إطلاق خدمة السداد بساعات “سامسونج الذكية”، جاء بعد إتاحة خدمة السداد عبر ساعات “أبل واتش” وفقا لعكاظ. يُشار إلى أن مدى أطلقت مؤخراً خدمة السداد بساعات “أبل واتش” إضافة لإطلاقها خدمة “مدى باي” للدفع بأجهزة الجولات الذكية، عبر تطبيق خاص يتمتع بمعايير الأمان وتشفير المعلومات الخاصة.

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