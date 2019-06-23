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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار يؤدي إلى تدنٍّ في مستوى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، ويدمة، وخباش، وشرورة؛ تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
أتربة وغبار في نجران .. و"المدني" تحذّر: اتبعوا الإرشاداتوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-23
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار يؤدي إلى تدنٍّ في مستوى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، ويدمة، وخباش، وشرورة؛ تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
23 يونيو 2019 - 20 شوّال 1440
08:23 AM
"الأرصاد": تصحب برياح سطحية نشطة تستمر إلى 7 مساءً
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار يؤدي إلى تدنٍّ في مستوى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، ويدمة، وخباش، وشرورة؛ تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
، أتربة وغبار في نجران .. و"المدني" تحذّر: اتبعوا الإرشادات ،
المصدر : الخليج 365
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