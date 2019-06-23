مستقبلو "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم الأحد 1440/10/20 هـ الموافق 2019/06/23 م واس

السبت 19 شوال 1440 هـ الموافق 22 يونيو 2019 م

05:40ت م

0110



www.spa.gov.sa/1937013 السبت 19 شوال 1440 هـ الموافق 22 يونيو 2019 م05:40ت م0110

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.