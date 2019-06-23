أبشر | تقديم قوات الأمن الخاصة 1440 على رتبة جندي وجندي أول لحملة الثانوية فما فوق

كشفت قوات الأمن الخاصة برئاسة أمن الدولة السعودية؛ عبر موقعها الإلكتروني عن فتح بوابة التسجيل والقبول للرتب العسكرية (جندي أول ، جندي) من أجل القيام بالأعمال الميدانية في مختلف وحادت قوات الأمن الخاصة في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.

وأوضحت قوات الأمن الخاصة برئاسة أمن الدولة؛ أنه يجب أن يكون المتقدم على رتبة جندي في الأمن الخاصة، أن يكون حاصل على الثانوية العامة أو ما يعادلها، بينما يشترط أن يكون المتقدم على رتبة جندي أول في الأمن الخاصة، حاصل على دبلوم سنة فأكثر بعد الثانوية العامة.

وأكدت قوات الأمن الخاصة في شروطها، أنه يجب أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثني من كان أبويه غير سعوديين أو من نشأ خارج المملكة العربية السعودية، ويشترط أن لا يقل عمر المتقدم عن (17) سنة ولا يزيد عن (30 ) سنة، ويشترط أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحد شرعي، وأن لا يقل طول المتقدم عن 170 سم، وأن لا يكون المتقدم متزوج من غير سعودية.

طريقة تقديم قوات الأمن الخاصة 1440 عبر ابشر

وأتاحت قوات الأمن الخاصة برئاسة أمن الدولة السعودية؛ التقديم على قوات الأمن الخاصة 1440، من خلال بوابة أبشر التابعة لوزارة الداخلية، عبر الرابط التالي: من هنا