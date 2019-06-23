شاهد .. لحظة انفجار الكبائن الرئيسية المغذية لحي جرول بمكة

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أظهر مقطع فيديو، لحظة انفجار الكبائن الرئيسية المغذية لحي جرول في منطقة مكة المكرمة، من شدة الحرارة وكثرة الضغط على الكهرباء. وأوضح المقطع الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، انفجار الكبائن وتصاعد الأدخنة نتيجة اندلاع النار . يذكر أن درجة الحرارة قد ارتفعت خلال الأيام الماضية، نتيجة دخول فصل الصيف، إذ وصلت إلى 49 درجة مئوية في جدة.





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