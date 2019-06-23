“ضوئيات المتكاملة” تنهي المرحلة الأولى من مشروع إيصال تقنية الألياف الضوئية في المدن الصناعية

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أعلنت شركة ضوئيات المتكاملة، وهي إحدى الشركات التابعة لـ”السعودية للكهرباء”، عن الانتهاء من المرحلة الأولى والتي تم من خلالها إيصال تقنية الألياف الضوئية لجميع المصانع المتواجدة في كلاً من مدينتي سدير الصناعية والمدينة الصناعية الثانية في جدة.

وتأتي تلك الأعمال ضمن اتفاقية تعاون لتنفيذ مبادرة “البنية التحتية للاتصالات للمدن الصناعية” والتي تم توقيعها خلال اطلاق برنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية “NIDLP” برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -.

وأوضحت “ضوئيات المتكاملة” أن عدد المدن الصناعية ضمن نطاق المشروع تشمل خمس مدن صناعية وهي مدينة سدير الصناعية، وكذلك المدينة الصناعية الثانية في جدة، والتي تم الانتهاء من إيصال الخدمة لهما في وقت قياسي، وجاري العمل الان على المرحلة الثانية لإيصال خدمة تقنية الالياف الضوئية لجميع المصانع المتواجدة في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام..، والمدينة الصناعية الثالثة في جدة، إضافة إلى المدينة الصناعية بالخرج.

يذكر أن ضوئيات المتكاملة قامت بإيصال تقنية الالياف الضوئية الى أكثر من 320 ألف وحدة سكنية وذلك ضمن مبادرة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لنشر النطاق العريض في المملكة.





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