وظائف شاغرة للرجال والنساء في صحة الطائف

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أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمحافظة الطائف عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة على لائحة المستخدمين وبند الأجور (للرجال والنساء). وأوضحت المديرية أن استقبال المتقدمين من خلال موقعها الإلكتروني: (هنا)، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 20 شوال 1440هـ..، ويستمر لمدة خمسة أيام.





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