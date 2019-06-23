:
.
أعلنت الشركة الوطنية نسما القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين، من حملة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات المتعاقدة معها في منطقة مكة المكرمة.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. موظف الموارد البشرية والإدارية (عدد 4 وظائف).
. مشرف الموارد البشرية والإدارية (عدد وظيفتين).
. ممثل الشؤون الحكومية.
وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 يونيو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20/ 8/ 2019م.
وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة..، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
كانت هذه تفاصيل خبر 7 وظائف شاغرة لدى نسما القابضة في مكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.