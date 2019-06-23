لجنة الصداقة «السعودية ـ الأرجنتينية» تعقد اجتماعًا بمجلس الشورى

عقدت لجنة الصداقة البرلمانية (السعودية ـ الأرجنتينية)، بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس محمد النقادي، اليوم السبت، اجتماعًا مع سفير جمهورية الأرجنتين لدى المملكة مارسيلو جيلاردوني.

وعبر صفحته الرسمية على «تويتر»، قال مجلس الشورى، إن النقادي عقد اجتماعًا مع السفير الأرجنتيني، كما التقى رئيس لجنة الصداقة البرلمانية (السعودية ـ الأوكرانية) بالمجلس الدكتور فايز الشهري سفير جمهورية أوكرانيا لدى المملكة فاديم فاخروشيف.

وفي إطار دوره الرقابي والتشريعي، عقدت لجنة الاقتصاد والطاقة في المجلس برئاسة الدكتور فيصل آل فاضل؛ أول أمس، اجتماعًا بحضور رئيس اللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف السعودية الدكتور سليمان بن إبراهيم العييري؛ لمناقشة أبرز المستجدات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص.

وقدَّم أعضاء اللجنة عددًا من الآراء والاقتراحات والتساؤلات للجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف التجارية حول المعوقات وسبل تجاوزها، بما يرتقي بالخدمات التي يقدمها القطاع الخاص، بحسب وكالة الأنباء السعودية التي أوضحت أن الاجتماع حضره عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية للجنة الوطنية التجارية.

وفي ذات السياق، اجتمعت اللجنة المالية بالمجلس، برئاسة رئيس اللجنة إبراهيم المفلح مع ممثلين من الهيئة العامة للزكاة والدخل؛ لمناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي 1439/1440هـ. وخلال الاجتماع، قدَّم أعضاء اللجنة عددًا من المقترحات والاستفسارات والآراء حول أداء الهيئة؛ وذلك بحضور عدد من الوكلاء والمسؤولين بالهيئة.