وزير التعليم يدشن برنامج "إجازتي 4" للأندية الموسمية وأندية مدارس الحي بأبها

برعاية أمير منطقة عسير، تركي بن طلال بن عبدالعزيز، دشن وزير التعليم، حمد آل الشيخ، برنامج "إجازتي 4" للأندية الموسمية وأندية مدارس الحي، على مستوى المملكة وذلك بحديقة" أبوخيال" في أبها.

وأوضح آل الشيخ في كلمته خلال حفل التدشين، أن برنامج "إجازتي" لهذا العام يأتي متضمنا فعاليات وأنشطة ترفيهية خلال الإجازة الصيفية وفقًا لـ4 اتجاهات تنموية رئيسة، الترفيه، التدريب والتقنية، التطوع، السياحة، وذلك بأساليب جاذبة ومشوقة تناسب ميول الطلاب والطالبات وخصائصهم العمرية، وبإشراف تربويين مؤهلين من منسوبي وزارة التعليم من خلال التكامل بين مؤسسات التعليم العام والتعليم التقني، بما يُعزز قيم ومهارات الحياة اللازمة لبناء الشخصية المتوازنة والنافعة لوطنها، مقدما شكره لأمير المنطقة تركي بن طلال، على دعمه لبرامج التعليم وأنشطته المختلفة.

من جانبه بين مدير عام التعليم بمنطقة عسير، سعد الجوني، أن برنامج "إجازتي" وبرامج وأنشطة أندية الحي، تعد من أهم المحاضن للطلاب والطالبات، مؤكدا أن هذه البرامج تسهم بشكل فاعل في إعدادهم لمراحل الحياة المختلفة وبناء شخصياتهم، وتنمية مواهبهم وقدراتهم ، واستثمار أوقاتهم وطاقاتهم ، ليكونوا اللبنات الصالحة في تنمية دوت الخليج والحفاظ على مقدراته ، ورفع اسمه عالياً .

وتخلل الحفل عدة فقرات منها أوبريت" وطن النور" إضافة إلى تكريم الجهات الداعمة.