

ساو باولو 19 شوال 1440 هـ الموافق 22 يونيو 2019 م واس

حسمت البرازيل فوزها مبكرًا بثلاثة أهداف في الشوط الأول في مرمى بيرو قبل أن تنهي المباراة منتصرة 5-صفر اليوم لتبلغ دور الثمانية في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم.

وتقدمت البرازيل في الدقيقة 12 عبر كاسيميرو بعد ارتباك أمام المرمى وضاعف روبرتو فيرمينو النتيجة بعد سبع دقائق لاحقة عقب خطأ من الحارس بيدرو جاليسي.

وأضاف إيفرتون أفضل لاعب في المباراة الهدف الثالث عندما انطلق لداخل الملعب من اليسار وأطلق تسديدة منخفضة سكنت الزاوية القريبة لمرمى جاليسي، وجعل داني ألفيس النتيجة 4-صفر بعد ثماني دقائق من الشوط الثاني، وسجل البديل ويليان الهدف الخامس بتسديدة ماكرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الأخيرة.

// انتهى //

03:07ت م

0108





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رياضي / البرازيل تسحق بيرو بالخمسة وتبلغ دور الثمانية في كوبا أمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.