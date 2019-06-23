شكرا لقرائتكم خبر عن الربيعة: 9.8 مليار دولار لرعاية مليون لاجئ وزائر في السعودية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض، حيس)

أكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن السعودية نفذت أكثر من 129 مشروعا إنسانيا بمبالغ تجاوزت 170 مليون دولار أمريكي للاجئين الذين يعيشون في دول أخرى، لافتا إلى أن اللاجئين أو الزائرين الذين يعيشون داخل المملكة من اليمن وسورية وميانمار تجاوز عددهم المليون، ويشكلون 5% من تعداد سكان السعودية، مبينا أن حكومة السعودية أنفقت عليهم 9 مليارات و800 مليون دولار أمريكي.

وشدد في كلمته بمناسبة احتفاء المركز والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين باليوم العالمي للاجئين أمس الأول، الذي يصادف 20 يونيو من كل عام، على «حرص المملكة على دعم ورعاية اللاجئين سواء كانوا داخل المملكة أو خارجها، حيث يعاملون باعتبارهم زائرين وضيوفاً أعزاء علينا، أو كانوا لاجئين في بلاد أخرى حيث نقوم بدعمهم بما يحتاجونه من رعاية وغذاء ودواء».

ولفت إلى أن هنالك أكثر من 70 مليون لاجئ ونازح يعيشون خارج دولهم ومجتمعاتهم، ومع الأسف أن معظمهم من دول مثل فلسطين وسورية والصومال وجنوب السودان وميانمار.

من جهته، قال الممثل الإقليمي للمفوضية السامية في الرياض خالد خليفة، إن المشاركة مع السعودية في الاحتفاء بيوم اللاجئين العالمي تبرز تكاتف الجهود المشتركة لمواجهة التحديات التي يلاقيها اللاجئون في كل مكان بالعالم، داعيا إلى تقاسم أعباء مسؤولية الاستجابة الإنسانية لقضايا اللاجئين وإنجاح الشراكات حتى يتمكن اللاجئون من تحقيق احتياجاتهم الأساسية كالغذاء والتعليم والمأوى وغيرها.

وتعد المملكة في مصاف الدول المانحة الكبرى، وواحدة من أكبر المانحين للمفوضية على مستوى العالم، حيث أسهمت بنحو 239 مليون دولار أمريكي لدعم المفوضية منذ عام 2013، تم توفير أكثر من 53 مليون دولار منها عبر مركز الملك سلمان للإغاثة.

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من ناحية أخرى، ينفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عدداً من البرامج والمشاريع المجتمعية التنموية المستدامة في اليمن التي تهدف إلى حماية أسر الأيتام والمعيلات وتوفير حياة كريمة لهم، ومنها مشروع «لست وحدك» ومشروع تحسين سبل العيش وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود من خلال تنفيذ برامج التدريب الحرفي والتمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة.

ونفذ المركز مشروع «لست وحدك» لحماية أسر الأيتام في اليمن، ويشمل مديريتي نهم وخولان بمحافظة صنعاء، ومديرية المخا بمحافظة تعز، ومديريتي الغيل والحزم بمحافظة الجوف، ومديريتي القرشية وولد ربيع بمحافظة البيضاء، ومدينة مأرب بمحافظة مأرب، ويستفيد منه 420 يتيما بشكل مباشر، و2520 فردا من أسر الأيتام بشكل غير مباشر.

وينفذ المركز مشروع تحسين سبل العيش وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود في محافظات حضرموت، وشبوة، وعدن، ولحج، والجوف، ويستفيد منه 3750 فرداً بشكل مباشر و18750 فرداً بشكل غير مباشر.

وفي جانب ثان، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 1688 كرتونا من التمور للنازحين والمتضررين في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، استفاد منها 10128 فردا.

ويأتي هذا التوزيع في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 345 مشروعا.