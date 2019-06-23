شكرا لقرائتكم خبر عن بحث العلاقات البرلمانية مع الأرجنتين وأوكرانيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأرجنتينية بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي اجتماعاً مع سفير الأرجنتين لدى المملكة مارسيلو جيلاردوني، بمقر المجلس.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات التي تسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في شتى المجالات، خصوصا البرلمانية منها.

حضر الاجتماع عدد من أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأرجنتينية.

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كما التقى رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأوكرانية بمجلس الشورى الدكتور فايز بن عبدالله الشهري بمكتبه بمقر المجلس بالرياض سفير أوكرانيا لدى المملكة فاديم فاخروشيف.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، لاسيما التعاون البرلماني.

يشار إلى أن لجان الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى تهدف إلى توثيق روابط الصداقة بين مجلس الشورى والمجالس والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة، وتحقيق أكبر قدر من التنسيق والتعاون في المحافل البرلمانية الدولية.