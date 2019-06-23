شكرا لقرائتكم خبر عن أولى طلائع حجاج الجو من بنغلاديش.. غرة ذي القعدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيزغزاوي (جدة)

تصل أولى أفواج ضيوف الرحمن، إلى السعودية ، اعتبارا من الخميس بعد القادم الموافق غرة ذي القعدة، إذ يستقبل مطار الملك عبدالعزيز في جدة الرحلة القادمة من العاصمة البنغلاديشية دكا وعلى متنها 301 حاج بنغالي.

وأوضح مدير مطار الملك عبد العزيز الدولي عصام فؤاد لـ«الخليج 365» أنه سيستمر توافد الحجاج عبر المطار حتى 4 ذي الحجة، مشيرا إلى أنه سيتم إيقاف كل ما يتعلق بموسم العمرة بعد 10 أيام.

وبين أن توجيهات إمارة منطقة مكة المكرمة وهيئة الطيران المدني تشدد على تقديم كل ما فيه راحة الحجاج.

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ولفت إلى اتخاذ وتهيئة كافة القطاعات الحكومية والأهلية كل ما فيه من إجراءات لخدمة ضيوف الرحمن وإنهاء إجراءاتهم بكل سهولة.

من ناحية أخرى أوضح مؤشر وزارة الحج والعمرة أن عدد المعتمرين الذين أدوا المناسك وغادروا المنافذ الجوية السعودية في جدة والمدينة المنورة، بلغ 7 ملايين معتمر، والذين توافدوا منذ بداية موسم العمرة 1440.

يذكر أنه تم إنشاء مجمع في مطار الملك عبد العزيز الدولي خصص لاستقبال الحجاج والمعتمرين يضم 14 صالة وفر بها كافة الخدمات التقنية ومنصات للجوازات والجمارك ومستوصف طبي به أحدث التقنيات لاكتشاف الأمرض وفريق طبي مخصص لإعطاء التطعيمات لمن يحتاج لذلك، وهناك منصات لمكتب الوكلاء الموحد ولوزارة الحج وهناك دور كبير للجنة الحج المركزية في المتابعة لكل الجهود المبذولة من كافة القطاعات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن من خلال مناقشة الخطط التشغيلية التي يتم تقديمها من جميع الجهات المشاركة.