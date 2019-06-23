شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر لـ "الخليج 365": جامعة الطائف تتراجع عن الحفلات الغنائية ! والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف)

تراجعت جامعة الطائف عن إقامة أية حفلات غنائية كانت قد أعلنت عنها في بيان سابق قبل 5 أشهر، بتاريخ 13/5/1440.

وأكدت مصادر لـ«الخليج 365» أنه لن يكون في هذا الصيف أية حفلات غنائية في الجامعة، وكل ما أعلن عنه في السابق في هذا الاتجاه لن يتحقق منه شيء.

ونص بيان سابق أصدرته جامعة الطائف ونشرته وسائل الإعلام على أنها ستقيم من خلال أكاديمية الشعر حفلاتها وأمسياتها وأصبوحاتها اعتباراً من الفصل الدراسي الحالي (تقصد الماضي)، وسيحيي هذه الحفلات شعراء وفنانون وعازفون جميعهم من طلبة النادي.

وأضاف البيان أن الأكاديمية أطلقت في وقتها مساراً تدريبياً خاصاً بالموسيقى يتضمن دورات في العزف الموسيقي والغناء، يقدمها 3 مدربين سعوديين.

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وبحسب القائمين على الأكاديمية، يهتم مسار الموسيقى بتدريس الطلاب والطالبات المقامات الصوتية، وتمارين الصولفيج، وغناء الشعر الفصيح، مع حصص خاصة بتعليم الموسيقى، ووفرت الأكاديمية مدربين سعوديين خبراء في تعليم الموسيقى، مثل عزف العود والقانون والإيقاع، ودروس البيانو التي ستبدأ الشهر القادم في مقر الأكاديمية بجامعة الطائف.

أما مسار كتابة الشعر فيركز على تعليم الطلبة الثقافة الشعرية في مستويات المبتدئين والنخبة بطريقة إبداعية، من خلال تعليمهم موسيقى الشعر والكتابة العروضية والقافية ومنحهم الفرصة لعرض قصائدهم في أمسيات شبابية وفي مجلة إلكترونية خاصة بالشباب.

وتخطط الأكاديمية لعمل تجمع صيفي سنوي للشعراء الشباب داخل الجامعة، وهو تجمع مفتوح لجميع شعراء المملكة والوطن العربي للتنافس والالتقاء.

بينما سيركز مسار الإلقاء على تعليم الطلبة الإلقاء الشعري والقراءة الصحيحة للنصوص الشعرية، ومن خلاله يتم تسجيل دواوين صوتية فنية، وكذلك تحويل بعض الدواوين المكتوبة إلى دواوين صوتية مشروحة ليستفيد منها المتلقي العادي وذوو الاحتياجات الخاصة المهتمون بالشعر. وستُنظم من خلال المسار منافسات في الإلقاء والمساجلات الشعرية.

وكانت أكاديمية الشعر العربي بجامعة الطائف نظمت قبل أسابيع أولى فعالياتها بأصبوحة شعرية موسيقية، ألقيت خلالها مجموعة من القصائد الشعرية بمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات، كما أدت فرقة جامعة الطائف الموسيقية التي تأسست حديثاً أغنيات وطنية وأخرى لقصائد من التراث الشعري العربي.