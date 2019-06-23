شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف موهوبي ذوي الإعاقة اليوم.. 90 ألفا جوائز «عمار 3» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تنطلق في جدة اليوم (الأحد)، ولمدة يومين، مبادرة «عمار 3» لدعم المبدعين من ذوي القدرات الخاصة في موسمها الثالث لعام 2019 لاكتشاف الموهوبين من ذوي الإعاقة، لتبدأ في المدينة المنورة على مدى يومي 24-25/6، ثم الرياض لمدة 3 أيام من 27-29/6، قبل أن تختتم جولتها في الدمام بالمنطقة الشرقية على مدى يومي 30 يونيو و1 يوليو.

وتتم عملية اختيار الفائزين من قبل لجنة تحكيم متخصصة ورائدة في مجالاتها، تضم شخصيات بارزة في مجالات الفنون والإعلام والتمثيل، منهم الإعلامية سارة دندراوي، والفنان قصي خضر، والفنان حبيب الحبيب، والفنان التشكيلي مستشار وزير الثقافة الدكتور أحمد ماطر، ومدير المسؤولية الاجتماعية العالمية بسابك عبدالرحمن الملحم، كما يترأس اللجنة رئيس مجلس إدارة جمعية الإرادة الدكتور عمار بوقس، فيما غاب الفنان فايز المالكي عن هذه النسخة بعد اعتذاره عن التواجد في لجنة التحكيم لهذا العام لظروفه الشخصية.

وبلغ إجمالي المشاركين في المبادرة 1257 شخصا من الأصحاء ومن ذوي الإعاقة، وبلغ اجمالي الموهوبين من ذوي الإعاقة بعد الفرز 124، (68 من الذكور، و56 من الإناث)، وبلغ العدد الإجمالي للأصحاء 76، (21 من الذكور، و55 من الإناث)، ليصبح إجمالي المشاركين في المبادرة 200.

وتعد شركة سابك العملاقة من أبرز الشركات السعودية في مجال المسؤولية الاجتماعية لمشاركتها بشكل فعال مع جمعية الإرادة في شتى فعالياتها ومؤتمراتها.

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ويحصل الفائز بالمركز الأول على 50 ألف ريال وعقد لمدة عام مع أكاديمية «الإرادة» يشمل تأهيله وتدريبه وتوظيفه ودعم المشروع الخاص به، بينما يحصل الفائز بالمركز الثاني على مبلغ 10 آلاف ريال، والمركز الثالث على

5000 ريال، مع عقود لمدة عام في الأكاديمية لتقديم كل الخدمات التي تؤهلهم لتحقيق أحلامهم، إضافة إلى جائزة تشمل مسار الأصحاء لفائز واحد وقدرها 25 ألف ريال.

يذكر أن الموسم الماضي شهد تتويج الفنانة التشكيلية هيلة المحيسن بالمركز الأول التي أبهرت الحضور بلوحاتها الساحرة التي رسمتها بقدميها بعد أن ولدت بلا يدين لتنال الجائزة الكبرى وقيمتها 50 ألف ريال.

وانطلقت مبادرة عمار الأولى لدعم المبدعين من ذوي القدرات الخاصة عام 2014، التي نشأت منها فكرة جمعية الإرادة بتوجيه سام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهي مبادرة إنسانية اجتماعية تستهدف المبدعين من ذوي الإعاقة في المملكة.