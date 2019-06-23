شكرا لقرائتكم خبر عن معدل الـ 45 درجة باق في مكة.. وغبار على الساحل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

مازالت الأجواء الحارة تسيطر على معظم مناطق السعودية ، وإن تدنى المعدل قليلا عن الـ50 مئوية، إذ يتوقع أن تسجل مكة المكرمة اليوم (الأحد) أعلى درجة بـ45 مئوية، تليها المدينة المنورة 44، الدمام والأحساء 43، الرياض وبريدة وينبع 41، وتصل في جدة والقنفذة 40. وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نشاطا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر وكذلك على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض تمتد إلى نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، في حين تبقى السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة. وأوضحت أن الرياح السطحية في البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-45 كم/‏ساعة، وفي الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 35 كم/‏ساعة.

وفي السياق، حذر استشاري الباطنة الدكتور عبدالكريم علي من التعرض لأشعة الشمس المباشرة أو الأجواء الحارة تفاديا لضربة الشمس والإجهاد الحراري، داعيا إلى ضرورة تناول السوائل بشكل جيد لتعويض ما يفقده الجسم خلال النهار خاصة العاملين في الميدان.

وأكد على ضرورة استخدام التكييف عند قيادة السيارات لمنع التعرض للأجواء الحارة التي تتسبب في الشعور بجفاف الفم والصداع.