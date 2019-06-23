شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة: «الانقلاب الصيفي» يرفع درجات الحرارة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبد الهادي الصويان (المدينة المنورة) @

سجلت المدينة المنورة أعلى معدلات درجات الحرارة العام الجاري، ظهر أمس (السبت)، إذ لامست العظمى سقف الـ46 درجة مئوية تحت أشعة الشمس المباشرة، معلنة الصيف الفعلي بالمنطقة، وتميل إلى الاعتدال ليلاً، في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة تدنيا في مستوى الرؤية الأفقية لـ10 كيلومترات مع نشاط ملموس في الرياح السطحية المثيرة للغبار خصوصا الأجزاء الشرقية من المنطقة، فيما تتراوح درجات الحرارة على الأجزاء الشرقية والشمالية والجنوبية من المنطقة ما بين 41- 43 درجة، وتشهد اعتدالا في درجات الحرارة على السواحل.

وكانت المدينة، سجلت الشهرين الماضيين تذبذبا في درجات الحرارة لامست العظمى الـ40 درجة مئوية و31 للصغرى، خصوصا منتصف رمضان والأيام الأولى من شوال الجاري، إلا أن درجات الحرارة بدأت في الارتفاع بشكل ملموس منذ نهاية الأسبوع الماضي إلى أن سجلت أمس 46 درجة.