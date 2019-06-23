، "الخليج 365" تكشف تفاصيل مقطع سرقة مركبة في محطة وقود بجدة استخدمت بعدها لسلب مقيم ،

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كشفت "الخليج 365" تفاصيل مقطع فيديو جرى تداوله بشكل واسع بمنصات موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ويظهر سرقة سيارة مواطن متوقفة بإحدى محطات الوقود بكيلو 8 بجدة واستخدم بعدها مباشرة في جريمة سلب ضد أحد العمالة بحي قويزة.
وذكر لـ"الخليج 365" المواطن محمد العويدي مالك المركبة المسروقة، تفاصيل المقطع المتداول، وقال إن سيارته كان قد قام بشرائها قبل أسبوعين وأثناء مرور أحد مكفوليه بها داخل محطة وقود في "كيلو 8" وترك المركبة في وضع التشغيل، وفي الوقت نفسه كانت تتوقف مركبة أخرى بداخلها 4 أشخاص نزل منها أحدهم وقام بسرقتها.
وأضاف "العويدي" أنه أثناء بلاغه بعدها بقسم شرطة الجنوبية، تلقيت اتصالاً آخر من مركز شرطة المنتزهات يطالبني بالحضور، وعند قدومي اتضح أن الجناة استخدموا سيارتي في جريمة سلب عامل آسيوي قاموا بالاعتداء عليه وسلب جهاز جواله في قويزة.
وأشار "العويدي": الحادثة وقعت فجر الخميس الماضي ورصدتها كاميرات المحطة، وتم تداول المقاطع على نطاق واسع، مؤكدًا ثقته برجال الأمن في الإطاحة بالجناة.
"الخليج 365" تكشف تفاصيل مقطع سرقة مركبة في محطة وقود بجدة استخدمت بعدها لسلب مقيمسعود الدعجاني الخليج 365 2019-06-23
كشفت "الخليج 365" تفاصيل مقطع فيديو جرى تداوله بشكل واسع بمنصات موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ويظهر سرقة سيارة مواطن متوقفة بإحدى محطات الوقود بكيلو 8 بجدة واستخدم بعدها مباشرة في جريمة سلب ضد أحد العمالة بحي قويزة.
وذكر لـ"الخليج 365" المواطن محمد العويدي مالك المركبة المسروقة، تفاصيل المقطع المتداول، وقال إن سيارته كان قد قام بشرائها قبل أسبوعين وأثناء مرور أحد مكفوليه بها داخل محطة وقود في "كيلو 8" وترك المركبة في وضع التشغيل، وفي الوقت نفسه كانت تتوقف مركبة أخرى بداخلها 4 أشخاص نزل منها أحدهم وقام بسرقتها.
وأضاف "العويدي" أنه أثناء بلاغه بعدها بقسم شرطة الجنوبية، تلقيت اتصالاً آخر من مركز شرطة المنتزهات يطالبني بالحضور، وعند قدومي اتضح أن الجناة استخدموا سيارتي في جريمة سلب عامل آسيوي قاموا بالاعتداء عليه وسلب جهاز جواله في قويزة.
وأشار "العويدي": الحادثة وقعت فجر الخميس الماضي ورصدتها كاميرات المحطة، وتم تداول المقاطع على نطاق واسع، مؤكدًا ثقته برجال الأمن في الإطاحة بالجناة.
23 يونيو 2019 - 20 شوّال 1440
01:52 AM
مالك السيارة أعرب عن ثقته في قدرة رجال الأمن على الإطاحة بالجناة
كشفت "الخليج 365" تفاصيل مقطع فيديو جرى تداوله بشكل واسع بمنصات موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ويظهر سرقة سيارة مواطن متوقفة بإحدى محطات الوقود بكيلو 8 بجدة واستخدم بعدها مباشرة في جريمة سلب ضد أحد العمالة بحي قويزة.
وذكر لـ"الخليج 365" المواطن محمد العويدي مالك المركبة المسروقة، تفاصيل المقطع المتداول، وقال إن سيارته كان قد قام بشرائها قبل أسبوعين وأثناء مرور أحد مكفوليه بها داخل محطة وقود في "كيلو 8" وترك المركبة في وضع التشغيل، وفي الوقت نفسه كانت تتوقف مركبة أخرى بداخلها 4 أشخاص نزل منها أحدهم وقام بسرقتها.
وأضاف "العويدي" أنه أثناء بلاغه بعدها بقسم شرطة الجنوبية، تلقيت اتصالاً آخر من مركز شرطة المنتزهات يطالبني بالحضور، وعند قدومي اتضح أن الجناة استخدموا سيارتي في جريمة سلب عامل آسيوي قاموا بالاعتداء عليه وسلب جهاز جواله في قويزة.
وأشار "العويدي": الحادثة وقعت فجر الخميس الماضي ورصدتها كاميرات المحطة، وتم تداول المقاطع على نطاق واسع، مؤكدًا ثقته برجال الأمن في الإطاحة بالجناة.
، "الخليج 365" تكشف تفاصيل مقطع سرقة مركبة في محطة وقود بجدة استخدمت بعدها لسلب مقيم ،
المصدر : الخليج 365
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