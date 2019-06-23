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قررت الخطوط السعودية تغيير مسارها عن المجال الإيراني إلى آخر أكثر أمانًا، موضحة بأنه لن يكون لهذا التغيير تأثير ملموس على مواعيد مغادرة ووصول الرحلات.
وتفصيلاً؛ قالت من خلال صفحتها على "تويتر": "تلفت الخطوط السعودية عناية ضيوفها أنها اتخذت إجراءً احترازيًا بتغيير مسارات طائراتها إلى بعض الوجهات الآسيوية عبر أجواء الخليج العربي إلى مسارات أخرى بعيدة عن المجال الجوي الإيراني، وأكثر أمانًا لسلامة الطيران"، مبينة أنه لن يكون لهذا التغيير تأثير ملموس على مواعيد مغادرة ووصول هذه الرحلات.
"الخطوط السعودية" تقرر تغيير مسارها عن المجال الإيراني إلى آخر أكثر أمانًاقاسم الخبراني الخليج 365 2019-06-23
قررت الخطوط السعودية تغيير مسارها عن المجال الإيراني إلى آخر أكثر أمانًا، موضحة بأنه لن يكون لهذا التغيير تأثير ملموس على مواعيد مغادرة ووصول الرحلات.
وتفصيلاً؛ قالت من خلال صفحتها على "تويتر": "تلفت الخطوط السعودية عناية ضيوفها أنها اتخذت إجراءً احترازيًا بتغيير مسارات طائراتها إلى بعض الوجهات الآسيوية عبر أجواء الخليج العربي إلى مسارات أخرى بعيدة عن المجال الجوي الإيراني، وأكثر أمانًا لسلامة الطيران"، مبينة أنه لن يكون لهذا التغيير تأثير ملموس على مواعيد مغادرة ووصول هذه الرحلات.
23 يونيو 2019 - 20 شوّال 1440
01:19 AM
أكدت أنه لن يكون للتغيير تأثير ملموس على مواعيد مغادرة ووصول الرحلات
قررت الخطوط السعودية تغيير مسارها عن المجال الإيراني إلى آخر أكثر أمانًا، موضحة بأنه لن يكون لهذا التغيير تأثير ملموس على مواعيد مغادرة ووصول الرحلات.
وتفصيلاً؛ قالت من خلال صفحتها على "تويتر": "تلفت الخطوط السعودية عناية ضيوفها أنها اتخذت إجراءً احترازيًا بتغيير مسارات طائراتها إلى بعض الوجهات الآسيوية عبر أجواء الخليج العربي إلى مسارات أخرى بعيدة عن المجال الجوي الإيراني، وأكثر أمانًا لسلامة الطيران"، مبينة أنه لن يكون لهذا التغيير تأثير ملموس على مواعيد مغادرة ووصول هذه الرحلات.
، "الخطوط السعودية" تقرر تغيير مسارها عن المجال الإيراني إلى آخر أكثر أمانًا ،
المصدر : الخليج 365
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