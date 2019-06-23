، داعية محذرًا من نظرات الاستشراف والتعليق عليها في المناسبات.. أصابت عشرات الرجال بالبرص ،

- 1/2
- 2/2
حذر داعية من نظرات الاستشراف والتعليق عليها في المناسبات التي يطلقها بعض الناس وقد تؤذي الآخرين وقال "بسببها أُصيب عشرات الرجال في وجهه وشعره وأصيبوا بالبرص!".
وتفصيلاً .. أكد الشيخ الدكتور إبراهيم بوبشيت، مدير عام مركز زاد الحكمة للاستشارات بالأحساء، خلال برنامج “المستشار الأسري” بقناة المجد، في حديثه عن كيفية التوقي من العين والحسد في مناسبات الزواج : "جاءتني حالات للرقية لعرسان في ليالي زواجاتهم وتم نقلهم من قاعات الفرح أجساد هامدة بسبب العين والحسد!!
مشيرًا في هذا الصدد إلى ما يعرض في الزواجات من الخيلاء والكبر والتعالي واصفًا بأنها أشياء مؤذية وتضر ولا تنفع!
وحذر من أن العين لا تعرف المزح وقد يصيب الإنسان نفسه، قال ﷺ : "إن العين لتنزل الرجل القبر والجمل القدر، فهي سهام تخرج من العائن حتى تصيب المعيون!!
وتساءل بوبشيت في هذا السياق: "كيف نريد أن نحافظ على أنفسنا ونحن حتى الأذكار لم نواظب عليها؟ ربما تأتي العروس وأخواتها إلى قاعة الزواج وهم لم يؤدوا صلاتي المغرب والعشاء !
ودعا في الختام للوقاية من الإصابة بالعين والحسد في تلك المناسبات بالتحصن بذكر الله وطاعته "احفظ الله يحفظك". والمواظبة على أذكار الصباح والمساء والأدعية ومنها الدعاء عند الخروج من المنزل".
داعية محذرًا من نظرات الاستشراف والتعليق عليها في المناسبات.. أصابت عشرات الرجال بالبرصعبدالحكيم شار الخليج 365 2019-06-23
حذر داعية من نظرات الاستشراف والتعليق عليها في المناسبات التي يطلقها بعض الناس وقد تؤذي الآخرين وقال "بسببها أُصيب عشرات الرجال في وجهه وشعره وأصيبوا بالبرص!".
وتفصيلاً .. أكد الشيخ الدكتور إبراهيم بوبشيت، مدير عام مركز زاد الحكمة للاستشارات بالأحساء، خلال برنامج “المستشار الأسري” بقناة المجد، في حديثه عن كيفية التوقي من العين والحسد في مناسبات الزواج : "جاءتني حالات للرقية لعرسان في ليالي زواجاتهم وتم نقلهم من قاعات الفرح أجساد هامدة بسبب العين والحسد!!
مشيرًا في هذا الصدد إلى ما يعرض في الزواجات من الخيلاء والكبر والتعالي واصفًا بأنها أشياء مؤذية وتضر ولا تنفع!
وحذر من أن العين لا تعرف المزح وقد يصيب الإنسان نفسه، قال ﷺ : "إن العين لتنزل الرجل القبر والجمل القدر، فهي سهام تخرج من العائن حتى تصيب المعيون!!
وتساءل بوبشيت في هذا السياق: "كيف نريد أن نحافظ على أنفسنا ونحن حتى الأذكار لم نواظب عليها؟ ربما تأتي العروس وأخواتها إلى قاعة الزواج وهم لم يؤدوا صلاتي المغرب والعشاء !
ودعا في الختام للوقاية من الإصابة بالعين والحسد في تلك المناسبات بالتحصن بذكر الله وطاعته "احفظ الله يحفظك". والمواظبة على أذكار الصباح والمساء والأدعية ومنها الدعاء عند الخروج من المنزل".
23 يونيو 2019 - 20 شوّال 1440
01:17 AM
قال: "جاءتني حالات للرقية لعرسان وتم نقلهم من قاعات الفرح أجساد هامدة بسبب العين والحسد
حذر داعية من نظرات الاستشراف والتعليق عليها في المناسبات التي يطلقها بعض الناس وقد تؤذي الآخرين وقال "بسببها أُصيب عشرات الرجال في وجهه وشعره وأصيبوا بالبرص!".
وتفصيلاً .. أكد الشيخ الدكتور إبراهيم بوبشيت، مدير عام مركز زاد الحكمة للاستشارات بالأحساء، خلال برنامج “المستشار الأسري” بقناة المجد، في حديثه عن كيفية التوقي من العين والحسد في مناسبات الزواج : "جاءتني حالات للرقية لعرسان في ليالي زواجاتهم وتم نقلهم من قاعات الفرح أجساد هامدة بسبب العين والحسد!!
مشيرًا في هذا الصدد إلى ما يعرض في الزواجات من الخيلاء والكبر والتعالي واصفًا بأنها أشياء مؤذية وتضر ولا تنفع!
وحذر من أن العين لا تعرف المزح وقد يصيب الإنسان نفسه، قال ﷺ : "إن العين لتنزل الرجل القبر والجمل القدر، فهي سهام تخرج من العائن حتى تصيب المعيون!!
وتساءل بوبشيت في هذا السياق: "كيف نريد أن نحافظ على أنفسنا ونحن حتى الأذكار لم نواظب عليها؟ ربما تأتي العروس وأخواتها إلى قاعة الزواج وهم لم يؤدوا صلاتي المغرب والعشاء !
ودعا في الختام للوقاية من الإصابة بالعين والحسد في تلك المناسبات بالتحصن بذكر الله وطاعته "احفظ الله يحفظك". والمواظبة على أذكار الصباح والمساء والأدعية ومنها الدعاء عند الخروج من المنزل".
، داعية محذرًا من نظرات الاستشراف والتعليق عليها في المناسبات.. أصابت عشرات الرجال بالبرص ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر داعية محذرًا من نظرات الاستشراف والتعليق عليها في المناسبات.. أصابت عشرات الرجال بالبرص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.