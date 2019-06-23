، "كوبا أمريكا": البرازيل تكتسح البيرو بخماسية وتتأهل لدور الربع نهائي.. فنزويلا ترافقها ،

محمد بن مسعود - الدمام - خطف منتخب البرازيلي بطاقة التأهل لربع نهائي بطولة كوبا أمريكا، بعدما تصدر المجموعة الأولى، إثر اكتساحه منتخب بيرو بخماسية نظيفة ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا.

سجل الأهداف للسيلساو، كاسيميرو في الدقيقة 12، وفيرمينو في الدقيقة 19، وإيفرتون في الدقيقة 32، وداني ألفيس في الدقيقة 53، ويليان في الدقيقة 90.

بهذا الفوز العريض ضمنت البرازيل صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط متفوقة على وصيفتها المتأهلة بدورها فنزويلا بـ 5 نقاط، والفائزة على بوليفيا متذيلة الترتيب بنتيجة (3-1)، وسجل أهداف فنزويلا داروين ماتشيز هدفين في الدقيقتين 2 و55 وجوزيف مارتينيز في الدقيقة 86، ولبوليفيا ليونيل خوستينيانو.

في حين بقيت بيرو ثالثة بـ 4 نقاط وستترقب نتائج باقي المجموعات لتتعرف على إمكانية التأهل كأفضل منتخبين يحققان المركز الثالث.