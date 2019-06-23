توقعات “الأرصاد” لحالة الطقس غداً الأحد

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غدٍ الأحد أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر، وأجزاء من الشرقية والرياض ونجران.

كما يتوقع أن تبقى السماء غائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات مناطق جازن وعسير والباحة. وفيما يخص حركة الرياح السطحية أورد التقرير أنها شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-45 كلم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كلم/ساعة.