رياح مثيرة للأتربة وسحب ممطرة على بعض مناطق المملكة.. الأحد

توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، حالة الطقس ليوم غد الأحد، نشاطًا في الرياح السطحية، وسماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى نشاط في الرياح السطحية على البحر الأحمر، تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة تتراوح بين 20ـ 45 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين.

وبالنسبة للخليج العربي، فإن الرياح تكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 15 ـ 53 كم/ ساعة، والموج من متر إلى متر ونصف المتر.

وتوقعت الهيئة نشاطًا للرياح على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر (نجران، أجزاء من الشرقية، وأجزاء من الرياض، في حين تبقى السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان ـ عسير ـ الباحة)، فيما لفتت الهيئة إلى أن درجة الحرارة العظمى ستكون على مكة الكرمة 45 درجة مئوية، والصغرى على طرق 19 درجة.

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وفي سياق ذي صلة، توقَّع الفلكي خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، اليوم السبت، أن ترتفع درجات الحرارة في منطقة الخليج هذا الأسبوع فيما يعرف بفترة «حر الانصراف».

وقال الزعاق، في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «من منتصف هذا الأسبوع إلى نهايته سترتفع درجات الحرارة على الخليج نواحي العراق والكويت، مشيرًا إلى أن تأثير «حر الانصراف» سيصل إلى شمال وشرق ووسط السعودية خلال الأسبوع الجاري.

واستشهد الزعاق في تغريدته بمقولة دارجة تقول: «لا حر إلا بعد حر الانصراف»؛ «أي لا يأتينا الحر الشديد إلا بعدما تنصرف الشمس من الشمال. والشمس الآن انصرفت، مشيرًا إلى أن موسم «التويبع» بدأ الأحد الماضي، وهو موسم «حر الانصراف»، قائلًا: إن هذا الموسم يُقال فيه «لا حر إلا بعد الانصراف»، أي لا يأتينا الحر الشديد «جمرة القيظ» إلا بعدما تنصرف الشمس من الشمال إلى الجنوب، وأن اليوم الجمعة، هو أطول نهار في السنة، وهو موعد انصراف الشمس.