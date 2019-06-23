السعودية اليوم / ارتفاع عدد ضحايا تحطم الطائرة الأمريكية في هاواي



واشنطن 19 شوال 1440 هـ الموافق 22 يونيو 2019 م واس

ارتفعت حصيلة ضحايا تحطم الطائرة الأمريكية الصغيرة في هاواي إلى 11 شخصًا.

وأكدت وزارة النقل في هاواي مصرع 11 شخصًا كانوا على متن الطائرة حين تحطّمت بعد إقلاعها من مطار ديلينغهام إيرفيلد، مبينة أنه ليس هناك أي ناج.

وكانت حصيلة سابقة للوزارة أفادت بمصرع تسعة أشخاص في الحادث.

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01:32ت م

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