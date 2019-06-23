السعودية اليوم / وزير التعليم يدشن برنامج "إجازتي 4" للأندية الموسمية وأندية مدارس الحي بأبها



أبها 19 شوال 1440 هـ الموافق 22 يونيو 2019 م واس

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، دشن معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ ،اليوم برنامج "إجازتي 4" للأندية الموسمية وأندية مدارس الحي على مستوى المملكة وذلك بحديقة" أبوخيال" في أبها.

وأوضح آل الشيخ في كلمته خلال حفل التدشين ، أن برنامج "إجازتي" لهذا العام يأتي متضمنا فعاليات وأنشطة ترفيهية خلال الإجازة الصيفية وفقًا لأربع اتجاهات تنموية رئيسة ( الترفيه ، التدريب والتقنية ، التطوع ، السياحة ) وذلك بأساليب جاذبة ومشوقة تناسب ميول الطلاب والطالبات وخصائصهم العمرية ، وبإشراف تربويين مؤهلين من منسوبي وزارة التعليم من خلال التكامل بين مؤسسات التعليم العام والتعليم التقني ، بما يُعزز قيم ومهارات الحياة اللازمة لبناء الشخصية المتوازنة والنافعة لوطنها ، مقدما شكره لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير على دعمه لبرامج التعليم وأنشطته المختلفة.

من جانبه بين مدير عام التعليم بمنطقة عسير سعد الجوني أن برنامج "إجازتي" وبرامج وأنشطة أندية الحي ، تعد من أهم المحاضن للطلاب والطالبات ، مؤكدا أن هذه البرامج تسهم بشكل فاعل في إعدادهم لمراحل الحياة المختلفة وبناء شخصياتهم ، وتنمية مواهبهم وقدراتهم ، واستثمار أوقاتهم وطاقاتهم ، ليكونوا اللبنات الصالحة في تنمية الوطن والحفاظ على مقدراته ، ورفع اسمه عالياً .

وتخلل الحفل عدة فقرات منها أوبريت" وطن النور" إضافة إلى تكريم الجهات الداعمة.

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