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الان تتابع “الخطوط السعودية”: تغيير مسارات بعض الوجهات الآسيوية بعيداً عن المجال الجوي الإيراني والان مع التفاصيل
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لفتت الخطوطالسعودية عناية ضيوفها إلى أنها اتخذت إجراءً احترازيا بتغيير مسارات طائراتها إلى بعض الوجهات الآسيوية عبر أجواء الخليج العربي إلى مسارات أخرى بعيدة عن المجال الجوي الإيراني وأكثر أمانا لسلامة الطيران.
وقالت عبر تغريدة على “تويتر”: “ولن يكون لهذا التغيير تأثير ملموس على مواعيد مغادرة ووصول هذه الرحلات”.
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