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صيف عسير يجذب الجمهور بـ86 فعالية متنوعة .. تعرف على التفاصيل
متابعات الخليج 365 - عسير
تشهد منطقة عسير فعاليات صيف مميزة تستهدف شريحة عريضة من الجمهور، وتضم العديد من الفعاليات والحفلات الغنائية، حيث بدأت يوم 13 يونيو وتنتهي 3 أغسطس المقبل، وتضم 86 فعالية.
ويشهد صيف عسير أوبريتًا وطنيًّا وعروضًا شعبية وأنشطة ترفيهية ومنديال لكرة القدم، وعروضًا للدراجات النارية، بالإضافة إلى عروض مسرحية ومنطقة ألعاب، ومنطقة ألعاب أليفة وفنون موسيقية.
وتأتي الفعاليات برعاية مجلس التنمية السياحية في عسير وإمارة المنطقة والأمانة ووزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة العامة للرياضة وهيئة الترفيه والعديد من الجهات الأخرى.
وتشهد الفعاليات العديد من الحفلات الغنائية التي يحييها عدد من نجوم الغناء العربي والسعودي، منهم محمد عبده وماجد المهندس ونجوى كرم وفارس مهدي.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل الفعاليات على الرابط هنا
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