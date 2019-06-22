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لقطات من تدشين برنامج إجازتي الصيفي في عسير بحضور وزير التعليم
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري
بدأ وزير التعليم، حمد آل الشيخ، زيارةً تفقدية إلى منطقة عسير، للاطلاع على مشاريع وأنشطة التعليم العام والجامعي ومنسوبيهما، كما حضر تدشين برنامج إجازتي الصيفي.
ودشن وزير التعليم، مساء اليوم السبت، برنامج إجازتي 4 للأندية الموسمية وأندية مدارس الحي على مستوى المملكة ، وذلك بحديقة “أبو خيال” في أبها، برعاية أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال.
وشهد الحفل عددًا من الفعاليات والعروض، التي شارك فيها طلاب من مدارس عسير.
ويتفقد وزير التعليم خلال الزيارة مشاريع الوزارة، كما يطلع على سير العمل للاستعداد للعام الدراسي القادم، ويلتقي قيادات التعليم العام والجامعي وعددًا من المعلمين والمعلمات والمواطنين.
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