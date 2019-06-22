عقوبات قوية جديدة على إيران الاثنين المقبل وترامب يتوعد

2019-06-22

متابعات الخليج 365 - متابعة

تعهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض عقوبات قوية جديدة على إيران يوم الاثنين المقبل، وذلك بعد ساعات من تأكيده أنه في حال تخلى الإيرانيون عن برنامجهم النووي فإنه سيكون “أفضل أصدقائهم”.

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وكتب الرئيس الأمريكي عبر موقع تويتر: “سنفرض عقوبات إضافية مشددة على إيران الاثنين”، متوعدًا بقوله: “لا يمكن لإيران أن تملك أسلحة نووية”.

وأوضح أنه “لا يمكن لإيران امتلاك أسلحة نووية! في ظل خطة (الرئيس السابق باراك) أوباما الفظيعة، كانوا في طريقهم إلى النووي في سنوات قليلة، والتحقق الحالي غير مقبول. نحن نضع عقوبات إضافية كبيرة على إيران يوم الاثنين”.