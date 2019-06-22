عند أي عمر تُستخرج الهوية الوطنية للذكور والإناث؟

2019-06-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

ردت وكالة الأحوال المدنية على العديد من التساؤلات بشأن العمر المطلوب عند استخراج الهوية الوطنية للذكور والإناث.

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وأوضحت الأحوال المدنية أن إصدار الهوية الوطنية للذكور يكون إجباريًّا عند إتمام 15 عامًا، ويكون اختياريًّا من سن 10 إلى 15 عامًا.

أما العمر المسموح للمتقدمة لاستخراج هوية وطنية فلفتت الأحوال الوطنية إلى أنه يجب إتمام 10 سنوات.

وفي حالة فقدان بطاقة الهوية الوطنية، أوضحت الأحوال أنه بمجرد الإبلاغ يتم إلغاء البطاقة ولا يتم التعامل بها، ولكن يجب الإسراع بعمل طلب وثيقة بدل فاقد لاستخراج هوية أخرى سارية.