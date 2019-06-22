- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم نهاد المشنوق يرد على أكاذيب وئام وهاب بشأن الـ20 مليون دولار السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
نهاد المشنوق يرد على أكاذيب وئام وهاب بشأن الـ20 مليون دولار السعودية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد النائب اللبناني نهاد المشنوق، أنه لم ولن يكون موفدًا لأي دولة، ولم يحمل للسياسي وئام وهاب أي عرض من أي جهة أو دولة، وخاصةً المملكة.
وقال المشنوق في بيان له: إن مرةً تلو المرة، يأتي وئام وهّاب على ذكر اسمه ربما لبعث رسالة أو تصفية حساب مع حزب أو طرف أو دولة، ولهذا هو يؤكّد أنه ومع احترامه للمملكة العربية السعودية لم ولن يكون موفدًا لأي دولة، ولم يحمل للسيد وئام وهاب أي عرضٍ من أي نوعٍ من أي جهةٍ أو دولة لا في الماضي ولا في الحاضر وبالتأكيد ليس في المستقبل.
وجاء ذلك ردًّا من المشنوق على تصريحات وهاب التي زعم فيها أنه رفض 20 مليار دولار من المملكة عبر المشنوق سابقًا.
كانت هذه تفاصيل خبر نهاد المشنوق يرد على أكاذيب وئام وهاب بشأن الـ20 مليون دولار السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.