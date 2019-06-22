الخدمة المدنية تُجيب على أسئلة هامة بشأن الوظائف التعليمية

2019-06-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

أجابت الخدمة المدنية على العديد من الاستفسارات بشأن زيادة نقاط المرشحين في الوظائف التعليمية، وهل تزيد مرتبة الشرف النقاط في جدارة؟

وأوضحت الخدمة المدنية أن نقاط الأقدمية تُحسب من تاريخ التخرج لمدة عشر سنوات كل سنة نقطتان تقف عند عشرين نقطة، ولكل مؤهل نقاط خاصة فيه.

كما ردت الخدمة المدنية على استفسار آخر بشأن موعد إعلان نتائج المفاضلة، مشيرةً إلى أنه ستظهر نتائج المفاضلات بعد إعلان أسماء المرشحين بشكل نهائي.

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وتفاعلت الخدمة مع استفسار آخر جاء فيه: أنا متخرج منذ سنتين ونقاط الأقدمية عندي صفر فما المشكلة؟

ولفتت الخدمة المدنية إلى أن النقاط لا تظهر إلا عند الدخول على المفاضلات وبعد إعلان الترشيحات يمكن الدخول على الصفحة بجدارة وحينها تظهر أيقونة نتائج المفاضلة، مع العلم بأنها لا تظهر بالأجهزة الذكية.

ويوم أمس، أعلنت وزارة التعليم عن ترشيح 312 متقدمًا ومتقدمةً لشغل الوظائف التعليمية؛ تعويضًا عن الذين لم يتم ترشيحهم نهائيًّا لأسباب تتعلق بعدم المطابقة أو من هم على رأس العمل ويرغبون تحسين مستوياتهم، وتدعوهم للمطابقة يومي الأحد والاثنين القادمين.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، مبارك بن محمد العصيمي، أن الوزارة أنهت إجراءات الترشيح والمطابقة بالتنسيق مع وزارة الخدمة وفق الفترات المحددة وبما يحقق شغل الوظائف بالأجدر وفق قواعد التقديم والمفاضلة المعتمدة في منصة التوظيف الإلكتروني جدارة.

وبيّن المتحدث الرسمي عددَ من لم يتقدم للمطابقة في فروع وزارة الخدمة المدنية خلال فترة المطابقة، حيث بلغ 102 مرشح و71 مرشحةً، فيما بلغ عدد من تقدموا لتحسين مستواهم 104 متقدمين وثلاث متقدمات، وسيجري استكمال تحسين مستوى من هم على رأس العمل وفق المفاضلة عند توفر وظائف شاغرة، فيما تم استبعاد 13 متقدمًا و19 متقدمة لعدم صحة بياناتهم أثناء المطابقة في فروع وزارة الخدمة.