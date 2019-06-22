شكرا لقرائتكم خبر عن العويدي لـ«الخليج 365»: الجناة سرقوا مركبتي ونفذوا جريمة سلب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

تحقق الجهات الأمنية في محافظة جدة في حادثتي سرقة مركبة نقل (موديل 2019)، واستخدامها في جريمة سلب ضد أحد العمالة بحي قويزة، إذ تناقلت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحادثة بعنوان (سرقة سيارة والسطو بجدة).

وكشف لـ«الخليج 365» تفاصيل الحادثة مالك المركبة محمد العويدي، مبينا أنه اشتراها منذ أسبوعين، وأثناء قيادتها من قبل أحد مكفوليه العاملين لديه توقف بجوار محل تجاري داخل إحدى المحطات في «كيلو 8» على طريق مكة المكرمة القديم، وترجل منها وترك المركبة في وضع تشغيل، وفي الوقت نفسه كانت تتوقف مركبة أخرى بداخلها 4 أشخاص نزل منها أحدهم وقام بسرقتها.

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وأضاف العويدي لـ«الخليج 365»: كان بداخل السيارة جهازا اتصال لمكفولي العامل، ولم يستطع الاتصال بي إلا بعد وصول فرق الشرطة لنباشر الإبلاغ عن السرقة، وأثناء كتابة المحضر تلقيت اتصالاً آخر من مركز شرطة المنتزهات يطالبني بالحضور، وعند قدومي اتضح أن الجناة استخدموا سيارتي في جريمة سلب عامل آسيوي قاموا بالاعتداء عليه وسلب جهاز جواله.

وأكد العويدي أن الحادثة وقعت فجر الخميس الماضي، وقال «أخطأ مكفولي بترك السيارة في وضع تشغيل، وهو ما سمح للجناة بتنفيذ سرقتهم، وأنا على يقين بالله ثم بجهود رجال الأمن بأنه سيتم القبض على الجناة قبل تنفيذ جريمة جديدة».

وأبان العويدي أن الحادثة رصدتها كاميرات المراقبة داخل المحطة وتم تسليمها للجهات الأمنية لإرفاقها في القضية.