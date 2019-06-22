، لوزان تشهد حفل توزيع جوائز الحلقات الذهبية الأولمبية ،

محمد بن مسعود - الدمام - بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل

شهدت مدينة لوزان في سويسرا اليوم السبت حفل توزيع الحلقات الذهبية، التي تقدمها اللجنة الأولمبية الدولية سنوياً للمميزين في العمل الأولمبي بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية الدكتور توماس باخ وعدد من مسؤولي اللجان الأولمبية حول العالم.

وانطلق الحفل باستعراض لفقرات ثقافية وفنية عن البلد المستضيف للحفل، بالإضافة إلى استعراض للمنافسات والألعاب والبرامج الأولمبية التي نظمت خلال العام الماضي والحالي واستعراض أبرز الإنجازات الخاصة بالرياضيين في أولمبياد بيونيس آيرس للشباب الذي احتضنت منافساته الأرجنتين، وشهدت حصول المملكة على أول ميدالية أولمبية ذهبية عن طريق لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه محمد العسيري، بالإضافة إلى ميداليتين برونزيتين للعداء محمد المعاوي والرباع علي العثمان.

كما ألقى الدكتور باخ كلمة أكد من خلالها أن كافة الجوائز التي قدمت يستحقها الجميع خاصة التي قدمت لوسائل التواصل الاجتماعي الداعمة للألعاب الأولمبية التي تعد شريكة في النجاحات المتواصلة للدورات الأولمبية.