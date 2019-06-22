، "جمعية القلب الأمريكية" تعتمد "صحة الشرقية" لبرامج دعم الحياة الأساسية ،

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محمد بن مسعود - الدمام - حصل مركز المهارات الفنية بمركز المهارات الفنية ومعمل المحاكاة التابع لإدارة الموارد البشرية بـ"صحة الشرقية"، على الاعتماد من جمعية القلب الأمريكية لبرامج دعم الحياة الأساسية.
من جهة أخرى، تقدم مدير عام الشؤون الأكاديمية والتدريب بوزارة الصحة بالشكر والتقدير لمدير عام "صحة الشرقية" على الدعم اللامحدود والسعي الدؤوب للوصول لأعلى مستويات الجودة في مجالات التدريب.
وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور إبراهيم العريفي، أن "صحة الشرقية" ستسعى بمشيئة الله، بالتعاون مع الشؤون الأكاديمية والتدريب بوزارة الصحة، في الحصول على اعتمادات محلية ودولية متقدمة لرفع مهارات الممارسين الصحيين وقدراتهم العلمية والعملية حفاظًا على الحياة وضمانًا لسلامة المرضى.
"جمعية القلب الأمريكية" تعتمد "صحة الشرقية" لبرامج دعم الحياة الأساسيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-22
حصل مركز المهارات الفنية بمركز المهارات الفنية ومعمل المحاكاة التابع لإدارة الموارد البشرية بـ"صحة الشرقية"، على الاعتماد من جمعية القلب الأمريكية لبرامج دعم الحياة الأساسية.
من جهة أخرى، تقدم مدير عام الشؤون الأكاديمية والتدريب بوزارة الصحة بالشكر والتقدير لمدير عام "صحة الشرقية" على الدعم اللامحدود والسعي الدؤوب للوصول لأعلى مستويات الجودة في مجالات التدريب.
وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور إبراهيم العريفي، أن "صحة الشرقية" ستسعى بمشيئة الله، بالتعاون مع الشؤون الأكاديمية والتدريب بوزارة الصحة، في الحصول على اعتمادات محلية ودولية متقدمة لرفع مهارات الممارسين الصحيين وقدراتهم العلمية والعملية حفاظًا على الحياة وضمانًا لسلامة المرضى.
22 يونيو 2019 - 19 شوّال 1440
10:25 PM
حصل مركز المهارات الفنية بمركز المهارات الفنية ومعمل المحاكاة التابع لإدارة الموارد البشرية بـ"صحة الشرقية"، على الاعتماد من جمعية القلب الأمريكية لبرامج دعم الحياة الأساسية.
من جهة أخرى، تقدم مدير عام الشؤون الأكاديمية والتدريب بوزارة الصحة بالشكر والتقدير لمدير عام "صحة الشرقية" على الدعم اللامحدود والسعي الدؤوب للوصول لأعلى مستويات الجودة في مجالات التدريب.
وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور إبراهيم العريفي، أن "صحة الشرقية" ستسعى بمشيئة الله، بالتعاون مع الشؤون الأكاديمية والتدريب بوزارة الصحة، في الحصول على اعتمادات محلية ودولية متقدمة لرفع مهارات الممارسين الصحيين وقدراتهم العلمية والعملية حفاظًا على الحياة وضمانًا لسلامة المرضى.
، "جمعية القلب الأمريكية" تعتمد "صحة الشرقية" لبرامج دعم الحياة الأساسية ،
المصدر : الخليج 365
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