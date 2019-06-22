محمد بن مسعود - الدمام - أحمد يحتفل بزفافه فى صامطة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-22 احتفل المهندس أحمد المهجري بزفافه، في حفل أقيم بقرية الركوبة شرق محافظة صامطة بجازان، بحضور عدد من الشخصيات ومشايخ وأعيان المنطقة. 22 يونيو 2019 - 19 شوّال 1440 09:15 PM Advertisements احتفل المهندس أحمد المهجري بزفافه، في حفل أقيم بقرية الركوبة شرق محافظة صامطة بجازان، بحضور عدد من الشخصيات ومشايخ وأعيان المنطقة. ، أحمد يحتفل بزفافه فى صامطة ،

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