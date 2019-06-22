رئيس جامعة المؤسس بعد حلولها في المرتبة الـ186 عالميًا: إنجاز فريد

دخلت جامعة الملك عبدالعزيز للمرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط، قائمة تصنيف أفضل الجامعات لعام 2020 والذي تصدره مؤسسة «كيو إس» البريطانية ضمن أفضل 200 جامعة عالمي؛ حيث جاءت في المرتبة 186، متفوقة على جامعات عربية وعالمية مرموقة.

وذكر بيانٌ للجامعة، اليوم السبت، حصلت «عاجل» على نسخة منه، أنّ هذا التصنيف يعضّد جهودها في تحقيقها مراكز متقدمة والريادة عربيًا في التصنيفات العالمية المشهود لها، إذ حافظت على ترتيبها بالمركز الأول عربيًا في تصنيف «التايمز» مؤخرًا للعام الرابع على التوالي في عام 2019، مكررة صدارتها في الأعوام 2016 -2017-2018.

من جانبه، قال مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي إنّ تحقيق الجامعة هذه المرتبة في إنجاز متفرد وغير مسبوق على مستوى الشرق الأوسط، هو دلالة على ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام ودعم ورعاية للتعليم في المملكة وللجامعات تحديدًا، وبمتابعة مستمرة ودعم مباشر من قبل وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.

أضاف أنّ جامعة المؤسس تسعى دومًا لزيادة كفاءة الأداء الأكاديمي والبحث العلمي وجودة المخرجات، وأن حصولها على مراكز متقدمة ليس غاية إنما وسيلة لتجويد العملية التعليمية وتطوير ومطابقة المعايير العالمية، لافتًا إلى أنّ الجامعة تسير وفق خطط وبرامج متواكبة مع رؤية المملكة 2030 التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ حيث حدّدت الرؤية كأحد أهدافها المتعلقة بالتعليم أن تصبح خمس جامعات سعودية على الأقل ضمن أفضل 200 جامعة عالمية.

وتابع: «الجامعة ماضية في مسايرة المعايير العالمية فيما يخص جودة البرامج وتقديم أحدث الأنماط التعليمية المتطورة ونقل التقنية والابتكار، والتفاعل مع المجتمع بمؤسساته المختلفة، والتميز من خلال إجراء أبحاث عالية الجودة والأثر».