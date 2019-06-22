تحسين بيئة 948 مريضا منزليا

أكد مسؤولون في المديرية العامة للشؤون الصحية بالأحساء لـ«دوت الخليج»، توفير أجهزة ومستلزمات طبية، وتحسين بيئة منزل المريض لـ948 مريض طب منزليا في الأحساء. وأبان مدير إدارة الرعاية الصحية المنزلية في صحة الأحساء، عيسى الطاهر، أن العدد التراكمي للمرضى المستفيدين من الطب المنزلي في الأحساء منذ 2009 حتى الوقت الحالي، 3966 مريضا ومريضة، بإجمالي زيارات 68 ألف زيارة، وعدد الحالات المنتهية 3152 حالة، وعدد المرضى المسجلين 948، وعدد الأجهزة المصروفة للمرضى 2515 جهازا، والدورات التدريبية والتأهيلية 24 دورة.



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