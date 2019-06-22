دهس موظف بجسر الفهد

دهس مسافر قادم من مملكة البحرين موظفا في جمرك جسر الملك فهد، وتمكنت الدوريات الأمنية من إلقاء القبض عليه، وكان موظف الهيئة العامة للجمارك بجمرك جسر الملك فهد يؤدي عمله، مساء يوم الجمعة قبل الماضي، في بوابة الخروج، للتأكد من تفتيش المركبة وإنهاء إجراءاتها، وخلال خروجه من البوابة لإعادة إحدى المركبات، فوجئ بمركبة تصطدم به وتدهسه، وتلوذ بالفرار، وتمكنت الدوريات الأمنية من القبض على الجاني، واتضح أنه مواطن «خمسيني»، وكان قد تم تفتيشه وإنهاء إجراءات مركبته، وقال المتحدث الرسمي للهيئة العامة الجمارك علي الجعفري لـ«دوت الخليج»، إن الحادثة تضمنت قيام مواطن قادم من مملكة البحرين، بدهس موظف الهيئة العامة للجمارك بالجسر، إذ إن المواطن كان في حالة غير طبيعية، مبينا أن الموظف حالته الصحية جيدة، ونُقل إلى المستشفى، وتم تحويل الموضوع إلى مركز الشرطة في الجسر.



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