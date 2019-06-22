تهيئة حدائق البشائر للمصطافين

تواصل بلدية البشائر جهودها الصيفية المتنوعة لتطوير وتحسين الحدائق والمنتزهات وتهيئتها بالنظافة، وإزالة الحشائش والأشواك، وإبراز النواحي الجمالية للمدينة وقراها، وتهيئة الممشى وجلسات المطلات والجلسات المطلة على الأودية، وكذلك الإسهام في تنفيذ البرامج الترفيهية والفعاليات السياحية المتنوعة للأطفال وبرامج احتفالات حسن الوفادة، والذي يهدف إلى دعم السياحة في عسير، وتقديم برامج تليق بكل قادم إليها، تشمل عروض الفرق الترفيهية وعروض عمالقة البورانز وعروض الماجيك والبالون كلاون، إضافة إلى العرض الصامت وعروض المهرجين والمرايا.



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