إنجاز 90% من تطوير منتزه الملك فهد

أنهت أمانة المنطقة الشرقية 90% من أعمال التطوير في منتزه الملك فهد بالدمام، وذلك ضمن الدراسات والخطط التطويرية المعتمدة لمشروع أعمال التطوير التي تنفذها الشركة المطورة للمشروع.

مضمار تزحلق

أوضح وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات للخدمات المتحدث الرسمي بالأمانة محمد الصفيان أن الأعمال في الحديقة العامة في المنتزه سيتم الانتهاء منها بعد حوالي شهرين، حيث بلغت نسبة الأعمال المنجزة حتى الآن في حدود 90%, ولفت الانتباه إلى أن المنتزه سيقدم العديد من الخدمات للزوار التي تتضمن: مضمار تزحلق، بحيرة البجع، المسرح الروماني الذي يتسع لأكثر من 4400 شخص، كما يتضمن أكبر شاشة عرض خارجية في المنطقة الشرقية، إضافة إلى المسجد الذي صمم بطريقة جميلة، والمرافق الخاصة للخدمات المحيطة به، وممشى رياضي بطول 1500 متر طولي، وأكثر من 30 لعبة للأطفال موزعة على مساحة الحديقة، وخدمات موزعة على مساحة الحديقة تشمل «دورات مياه، كراسي، مناطق استراحة، وغيرها»، إضافة إلى أكثر من 561 ألف متر مربع من المساحات الخضراء والمواقف والمرافق والجلسات التي جرى تطويرها من قبل الشركة المطورة للمنتزه.

حرب الألوان

أضاف الصفيان أن مشروع المنتزه يتضمن عددًا من المشاريع القائمة حاليا التي جرى الانتهاء منها مؤخرا مثل: ملاعب، أكاديمية هدف لكرة القدم، مقهى سائقي الدراجات النارية، نادي وقت اللياقة الرياضي، وحلبة مهارة للجوكارت، موقع لحرب الألوان، حديقة الكوبرا الترفيهية، فيما يتم حالياً تطوير الأجزاء الاستثمارية مثل: صالة المناسبات وقرية المكاتب والمجمع التجاري والمنتجع ومرافقه ومركز التدريب ومركز الرعاية.